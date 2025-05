Radsportler Marcel Kittel hat in seiner Karriere eine ganze Menge Erfolge gefeiert. Er gewann Etappen bei der Tour de France und fuhr sogar im Gelben Trikot. Wieso in eine ganz besondere Radtour jetzt Friedensfahrt-Museum nach Kleinmühlingen führt.

Wie Marcel Kittel on Tour nach Kleinmühlingen kommt

Kleinmühlingen/Magdeburg. - Obwohl Magdeburg erst am 24. August zum großen Finale der Deutschland Tour die internationale Radsport-Elite an die Elbe lockt, beginnt das Radsportfieber in der Region schon deutlich früher: Bereits im Mai dürfen sich alle Fans des pedalbetriebenen Sports auf ein besonderes Highlight freuen.