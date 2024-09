Seit etwa zwei Jahren gibt es Angebote der App „Too Good To Go“ auch in der Elbstadt. Welche Firmen zur Lebensmittelrettung beitragen und warum sie sich daran beteiligen.

In der App können Nutzer sich in der eigenen Region Anbieter der Überraschungstüten anzeigen lassen.

Schönebeck. - Eine Überraschungstüte für 4,50 Euro von der Bäckerei Schwarz kann noch zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr abgeholt werden. Alle anderen Angebote, die heute in Schönebeck verfügbar waren, sind bereits ausverkauft. So sieht es fast jeden Tag auf der Übersichtsseite der App „Too Good To Go“ aus. Man muss schnell sein, wenn man die Morgen- und Überraschungstüten der Anbieter ergattern möchte.