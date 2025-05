Wittenmoor/Vollenschier - Eine ganz besondere Tierretterin stand im Mittelpunkt des ersten Maibaumfestes des Heimatvereins Wittenmoor-Vollenschier im und am Dorfgemeinschaftshaus in Wittenmoor. Die Vereinsmitglieder bedankten sich mit einer Spende bei der engagierten Bürgerin Carola Berger. Wie sie sich für den Tierschutz in der Region einsetzt.

