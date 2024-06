Online und in den Sozialen Medien – wo sich immer mehr junge Menschen informieren – gibt es unzählige Fake News. In der Schule lernen Jugendliche, diese zu erkennen.

Schönebeck. - Fake News sind gefährlich: Durch sie werden Unwahrheiten verbreitet, vermeintliche Argumente ohne Faktenbasis geschaffen und letztlich Debatten in der Gesellschaft ad absurdum geführt oder Feindbilder geschaffen. Daher werden Schüler, auch in Schönebeck, schon in jungen Jahren im Unterricht mit dem Thema konfrontiert. „Man kann wahrscheinlich nie genug dazu unterrichten und aufklären. Heutzutage ist das Thema wichtiger denn je“, betont Nico Grzelachowski, Lehrer für Informatik und Wirtschaftslehre am Carl-Hermann-Gymnasium in Schönebeck.