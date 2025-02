Die Modernisierung des Supermarktes in der Schillerstraße war schon länger angekündigt und geplant. Seit Montag wird nun kräftig gebaut.

Wieso der Rewe-Markt in Schönebeck demnächst für vier Monate schließen wird

Einkaufen in Schönebeck

Gestern haben die Umbauarbeiten am Rewe-Markt in der Schillerstraße begonnen.

Schönebeck. - Am Montag sind erste Baumaßnahmen bei Rewe in der Schillerstraße gestartet worden. Welche genau das sind, darüber macht die Pressestelle keine Angaben. Und sichtbar sind diese noch nicht. Doch dass sich einiges verändern wird, das ist bereits seit einiger Zeit klar. So soll die Verkaufsfläche des Marktes von 1.600 auf 2.000 Quadratmeter steigen.