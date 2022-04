Willi Schade, ein Urgestein des Pömmelter Ringreitens

Pömmelte - Der Pömmelter Ringreitervorstand überbrachte kürzlich einem Urgestein des Pömmelter Ringreitens ein kleines Präsent zu seinem 80. Geburtstag. Denn als solches darf man mit Fug und Recht Willi Schade bezeichnen. Seit Mitte der 1950er Jahre bis in die 1970er hinein nahm er selbst aktiv am Wettkampfgeschehen teil, das damals noch in der unbefestigten Dorfstraße über die Bühne ging.