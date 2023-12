Wo der Radverkehr in Schönebeck laut Radfahrern verbessert werden sollte

Die Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck ist eine für Radfahrer besser zu befahrende Straße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - „Als Mensch, der beinahe täglich mit dem Fahrrad auf den Straßen der Stadt unterwegs ist, bin ich natürlich für jede noch so kleine Maßnahme, die zur Verbesserung der Lage der Radfahrer und Fußgänger beiträgt, dankbar“, erklärt Andreas Zierau. Gerade in Schönebeck gibt es für ihn einiges zu verbessern. Die Straßenverkehrsreform hätte dabei eine wichtige Rolle spielen können, doch in der Abstimmung im Bundesrat hatte es dafür keine Mehrheit gegeben.