Die Deutsche Post eröffnet eine Interimsfiliale in Barby. Wo wird es Briefmarken und Co. geben?

Barby. - Nun sollte man zu Beginn erklären, was eine „Interimsfiliale“ ist: Sie ist als Zwischenlösung gedacht, bis sich eine Dauer-Lösung findet. Dennoch ist man in Barby froh, dass wenigstens diese Lösung gefunden wurde. Denn in der Vergangenheit wechselte das Unternehmen so oft die Standorte, wie Playboy die Frauen.