Ein Nachbau eines RS 08/15 steht in Grünewalde. Zeitweise war die Konstruktion nicht in dem gewünschten Zustand und fast wäre sie für immer verschwunden. Ob die Mission, ihn zu retten Erfolg, hatte.

Schönebeck. - Eine Geschichte sollte immer vom Anfang an erzählt werden. Doch wo ist der Anfang? Beim Traktorenwerk? 2011 in Frohse zur 1075-Jahr-Feier? Oder doch am 29. April, als der Heimatverein Tornitz über die Volksstimme nach dem Besitzern suchte?