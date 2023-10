Seit rund zehn Jahren ist es bereits üblich, dass das Auffüllen der Luft in die Reifen am Auto etwas kostet. Nun kommt dieser „Trend“ auch nach Schönebeck.

Wo Luft was kostet

Schönebeck - Mario Schulz ist nur mal kurz zur Tankstelle gefahren. Die neu aufgezogenen Winterreifen haben einige Zeit ungenutzt herumgelegen. Er will schnell die Luft kontrollieren, damit er keine bösen Überraschungen erlebt. „Greenline war immer super, da sie dort eine digitale Anzeige hatten“, berichtet Mario Schulz. Durch Zufall ist er diesmal nicht zur Tankstelle in der Magdeburger Straße gefahren, sondern in die Stadionstraße. Dort müssen Kunden keine Gebühr zahlen, das ist bei der Greenline seit ein paar Tagen anders.