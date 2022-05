Wo Schönebecker Kids Stadtführer von morgen werden können

Schönebeck - Wo steht eigentlich das kleinste Haus Schönebecks und wo das älteste? Und was hat es noch gleich mit dem Gradierwerk auf sich und warum ist der Kurpark eigentlich ein Kurpark? Diese und weitere Fragen, stellt sich wohl nicht nur so manch Schönebecker Kind. Die Antworten auf diese Fragen kennt Schönebecks Nachwächter Jeff Lammel natürlich aus den Effeff, bietet er in Schönebeck doch nicht nur die abendlichen Führungen als Nachtwächter an, sondern auch Stadtführungen für Erwachsene und Kinder. Und die können jetzt selber zur Stadtführern werden.