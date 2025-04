Wo und wann in Bördeland Osterfeuer brennen werden

Am Sonnabend

Bördeland. - Am Ostersonnabend erhellen auch in diesem Jahr wieder die traditionellen Osterfeuer den Abendhimmel über dem Bördeland. In nahezu allen Ortsteilen wird das Fest des Frühlings und der Auferstehung Christi mit eindrucksvollen Brauchtumsfeuern begangen, die seit jeher fester Bestandteil der regionalen Ostertraditionen sind.