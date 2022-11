Wohnpark in Eggersdorf gefragt

Der neue Seniorenpark in Eggersdorf ist gefragt. Von den 32 Wohnungen sind die meisten bezogen. Die Investorinnen haben noch mehr vor.

Ingrid Klebbe in der Wohnküche in ihrem neuen Zuhause.

Eggersdorf - Als der Landwirt Friedrich Braune für die Beschäftigten seines Landwirtschaftsbetriebes in der Tränkestraße 4 auf seinem Grundstück 1908 noch ein Arbeiterhaus bauen ließ, konnte er bestimmt nicht ahnen, dass 2022 in seinem Hausgarten am Bauernhof einmal fünf weitere Wohngebäude stehen werden.