Rund 200 Menschen gedenken an den Gräbern gefallener Soldaten der sinnlosen Opfer des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren am „Brückenkopf Barby“. Ein 98-jähriger, der damals Soldat war, ist dabei.

Helmut Schaudig (98) bei der Gedenkveranstaltung in Walternienburg. Hier wurde der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht und an die Kämpfe um den "Brückenkopf Barby" erinnert.

Walternienburg/Barby. - Fast 200 Menschen nahmen am Sonnabend an der Gedenkveranstaltung auf dem Walternienburger Friedhof teil. So viele wie noch nie. Dabei wurde der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht und an die Kämpfe um den "Brückenkopf Barby" erinnert. Auch Zeitzeuge Helmut Schaudig nahm teil.