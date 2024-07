Der Mühlstein auf der Hegerinsel in Calbe ist zerbrochen. Warum die Bauarbeiten an der Saalemauer nichts damit zu tun haben und was jetzt mit dem Mühlstein passiert.

Calbe. - Der Mühlstein, der an der Saale auf der Hegerinsel stand, ist zerbrochen. Dabei hatten offenbar einige Bürger den Eindruck, sagt Bürgermeister Sven Hause, als stünde der Bruch des Steins in Zusammenhang mit den Bauarbeiten, die vor einigen Wochen an der maroden Saalemauer begonnen haben.

Bauarbeiten an der Saalemauer

Der Bruch des Steins habe mit den Bauarbeiten nichts zu tun, sagt Bürgermeister Sven Hause. Die Mitarbeiter der Stadt rekonstruierten den Fall ganz anders, schildert er. So hätten sich Personen auf dem Stein befunden, als ein Teilstück des runden und tonnenschweren Steins nachgab und auf den Boden fiel, erklärt er die Beobachtungen der Mitarbeiter in seinem Haus. Die Leute, die sich auf dem Stein befunden hätten, haben dabei sehr viel Glück gehabt, ist er überzeugt. „Die Abbruchkante ist stark verfärbt“, macht er deutlich. Das weise darauf hin, dass die Witterung sich schon längere Zeit an dem Stein abarbeiten konnte. Es gebe zudem noch mehrere Risse in dem Stein. Auch hier deute sich an, dass es weitere Abbrüche geben könnte.

Mühlstein soll entfernt werden

Die Stadt lässt den alten Mühlstein vom Saaleufer entfernen. Die Sicherheit der Bürger gehe hier vor. Vielleicht, räumt der Bürgermeister ein, hätte sich die Kommune schon früher einmal intensiver mit dem Stein beschäftigen sollen. Er sei froh, dass sich bei dem Abbruch des schweren Steinstücks niemand verletzt habe. Aus Sicherheitsgründen werde der Mühlstein deshalb vom Saaleufer entfernt, sagte er weiter.

Erinnerung an industrielle Zeit

Die daneben stehenden Stützen sollen aber auch nach dem Abschluss der Erneuerung der Saalemauer neben dem Weg stehen bleiben. Die Stützen sollen an die industrielle Zeit gegenüber in der Papiermühle erinnern. Die Kraft des Flusses sorgte einst dafür, dass hier produziert wurde. Heute treibt der Fluss Generatoren an. Die damit gewonnene Energie kann sicher in weiterer Entfernung genutzt werden.

Beliebter Rastplatz

Dennoch ist das Saaleufer an der Stelle ein historischer Ort in der Kleinstadt und einen Besuch wert. Ob der zerbrochene Mühlstein in der Zukunft vielleicht an der Stelle in anderer Form zu sehen sein wird, ließ der Bürgermeister offen. Schließlich könnte die Stadt den Stein auch ebenerdig im Boden verlegen, damit von ihm keine Gefahr mehr ausgeht. Bislang diente der Stein eher als Tisch für Radwanderer oder Spaziergänger. Vielleicht baut die Stadt an der Stelle eine andere Rastmöglichkeit für die Einwohner und Gäste auf. Der Platz neben dem Saalewehr ist bei den Bürgern sehr beliebt. Regelmäßig bleiben die Spaziergänger hier schon mal stehen, um sich anzuschauen, wie das Wasser über das Wehr fließt oder auch nur tröpfelt.