Natho’s Säfte sind über zahlreiche Generationen bekannt für den unverwechselbaren Geschmack, die Qualität und die Tradition. Bei einem Besuch in der Produktion wird klar: Der Weg vom Apfel in die Flasche ist lang.

Welsleben. - Schon von weitem riechen Kunden den unverkennbaren Geruch süßer Äpfel. Das grüne Schild mit roter Schrift zeigt nach links, es geht zur Produktionsstätte von Natho’s Säfte. Auf dem Gelände stehen große Kisten, alle randvoll mit verschiedenen Obstsorten. Dirk Natho, Geschäftsführer in fünfter Generation, läuft über den Kundenhof und deutet auf ein Silo, in dem sich bereits zahlreiche Äpfel türmen: „Wenn das voll ist, passen da so 80 Tonnen rein.“ Hier werden die Früchte, die Privatkunden und Landwirtschaftsverbände anliefern, gewogen und über ein Transportband in das riesige Silo befördert.