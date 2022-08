Zuchauer „Unglücksstein“ birgt ein Geheimnis

Zuchau - „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben oder gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimermehr sterben“. Diese Worte aus dem Johannis-Evangelium zieren den Stein in zeitgeschichtlichem Deutsch, der im Altarbereich der Zuchauer Kirche liegt. Unzählige Gottesdienstbesucher haben ihn betreten, wenn sie das Abendmahl empfingen.