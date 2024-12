Der Abschluss eines Bauprojekts ist ein Schritt hin zu einer fahrradfreundlicheren Stadt. Doch die Beschilderung in der Magdeburger Straße wird kritisiert.

Zwei Radwege in Schönebeck, wo die Regelung unterschiedlich ist

Michael Jahn, Geschäftsführer des Planungsbüros, Oberbürgermeister Bert Knoblauch, Bauleiter Peter Netzeband, technische Mitarbeiterin und Projektbetreuerin Donka Götz, Staatssekretär Sven Haller und Christin Schwark (Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt) gaben gestern den Radweg in der Welsleber Straße frei.

Schönebeck. - Nach Beendigung der Bauarbeiten an der L51 ist nun auch die Baustelle in der Welsleber Straße beendet. Dort hatte die Stadt den Radweg auf einer Länge von 500 Metern erneuert. Gestern fand die feierliche Freigabe statt. „Wieder haben wir vor Weihnachten eine Baustelle fertig bekommen“, sagte Schönebecks Oberbürgermeister dabei. Vor einem Jahr war dies der Breiteweg nun der Radweg. „Diese Baustelle hatte ihre Eigenarten und Tücken“, blickt das Stadtoberhaupt auf die Bauzeit zurück und spielt damit auf das Zusammenwirken mit der Baustelle auf der L51 an.