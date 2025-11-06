Seit der ersten historischen Erwähnung 946 wandelt sich Atzendorf stetig. Die Jahre nach der Wende prägt das Bodenordnungsverfahren. Heute ist's erneuerbare Energie.

Eine Zeitreise in die Klassenzimmer der Vorzeit: Im Heimatmuseum Atzendorf lässt sich zum Beispiel die historische Schulbank drücken.

Atzendorf - Im kommenden Jahr steht in Atzendorf der 1.080. Geburtstag der Ortschaft an. In der zweiten Mai-Hälfte feiert man zehn Tage lang sein Bestehen, die eigene Geschichte, Gegenwart und Zukunftsfähigkeit. Was Atzendorf für die Region, insbesondere für die Altkreise und Städte Staßfurt und Schönebeck, bedeutet – und wie sich das 946 erstmals urkundlich erwähnte Dorf zu dem entwickelt hat, was es heute ist? Ein Rückblick auf einen Ausschnitt der (nicht mehr lange) 1.079 Jahre.