Die Idee begeistert – doch gebaut wird nicht. Steht Halberstadts Naturerlebnisstation mit Gastronomie vor dem Aus, bevor sie überhaupt begonnen hat? Warum das Millionenprojekt zwischen Tiergarten und Spiegelsbergen stockt.

Nicht nur im Herbst lohnt ein Spaziergang in den Spiegelsbergen bei Halberstadt.

Halberstadt. - Was ist geworden aus den Plänen, in Halberstadts Spiegelsbergen zwischen Tiergarten und Jahnwiese eine Naturerlebnisstation zu errichten? Die soll nicht nur, wie ursprünglich geplant, mit vernünftigen Sanitäreinrichtungen im Tiergarten und neuer Gastronomie auch für die Besucher der Jahnwiese punkten.