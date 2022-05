3G-Regel-Streit in Hecklingen: SPD-Fraktionschef Stöcker fordert Tests vor den Ratssitzungen

Hecklingen (rki) - Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen im Salzlandkreis fordert der SPD-Fraktionschef des Stadtrates, Roger Stöcker, vor den Ratssitzungen Schnelltests durchzuführen. „Ich will keinen Alarmismus verbreiten, aber die Stadt hatte landesweit Rekordwerte bei den Inzidenzzahlen, die Grundschule musste schließen und es soll sogar im Seniorenheim Fälle geben. Das Mindeste, was wir machen können, ist uns wenigstens vorher mal einem Schnelltest zu unterziehen. Wenn Schüler das täglich machen müssen, warum wir nicht einmal vor unseren Sitzungen?“, fragte Stöcker in der Hauptausschuss-Sitzung.