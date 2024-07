Ein Blitzeinschlag löste am frühen Morgen in Wolmirsleben einen Großeinsatz der Feuerwehren der Egelner Mulde aus, bei dem 60 Kameraden zum Einsatz kamen.

7.600 Strohballen in Flammen: Großbrand in der Egelner Mulde im Salzlandkreis

Durch einen Blitzeinschlag sind am Donnerstag, 11. Juli, in Wolmirsleben rund 7600 Strohballen in Brand geraten.

Wolmirsleben - In Wolmirsleben sind am frühen Donnerstag, 11. Juli, auf dem Gelände der Firma Verschoor wahrscheinlich durch einen Blitzeinschlag 7.600 Strohballen in Brand geraten. Die Alarmierung der Wehren durch die Rettungsleitstelle des Salzlandkreises in Staßfurt erfolgte um 5.02 Uhr, sagte der Einsatzleiter Michael Kieler, der auch Verbandsgemeinde-Wehrleiter der Egelner Mulde ist, der Volksstimme. Laut Polizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet und dauern an.