Etwa 80 Mitstreiter folgen in Neundorf und Löderburg dem Aufruf, Narzissenzwiebeln in den Boden zu bringen und so für ein schöneres Wohnumfeld zu sorgen.

Eine große Truppe von „Stadtverschönerern“, die an der Steck-Aktion mit Narzissenzwiebeln teilnahm, traf sich auch in Löderburg.

Neundorf/Löderburg - Von Falk Rockmann

Ein äußerst positives Fazit über die Narzissen-Pflanzaktionen zur Verschönerung von Hauptstraßen im Bereich der Stadt Staßfurt kann Doreen Albrecht ziehen. Die Initiatorin der Aktion freute sich als Einwohnerin der Stadt Staßfurt und Vorsitzende des Fördervereins des Dr.-Frank-Gymnasiums Staßfurt über 80 Mitstreiter, die am vergangenen Freitag und Sonnabend in Löderburg und Neundorf Narzissenzwiebeln in den Boden gebracht hatten.

Mit Spaten und Harke bewaffneten sich unter anderen auch der Staßfurter Bürgermeister René Zok, die Ortsbürgermeister Danny Hempel (Löderburg) und Stefan Riemann (Neundorf) sowie Mitglieder vom Heimatverein Löderburg und Kinder der Jugendfeuerwehr Löderburg. Doreen Albrecht zählt außerdem auf: Schüler, Absolventen und Fördervereinsmitglieder vom Dr.-Frank-Gymnasium, Mitglieder des Rotary-Clubs Staßfurt und viele andere aus der Region. Einige fleißige Helfer seien sogar an beiden Tagen dabei gewesen.

Mit Freude und Engagment zu lebenswerterer Region

„An beiden Tagen ist ein Gemeinschaftsprojekt zur Umsetzung gekommen, was mit viel Freude und Engagement angegangen wurde“, freut sich Albrecht und möchte an dieser Stelle „allen herzlich danken, die tatkräftig beim Setzen der Narzissen- und auch einiger Tulpenzwiebeln mitgeholfen haben“. Alle seien mit vollem Einsatz und Freude dabeigewesen. Die Initiatorin meint: „Uns alle vereint, dass wir unsere Region etwas lebenswerter machen und einen kleinen Beitrag zur Biodiversität leisten wollen. Wir und unsere Mitmenschen werden im Frühjahr das Resultat unserer gemeinsamen Pflanzaktionen in Löderburg und Neundorf bewundern können.“

Und Doreen Albrecht sagt nochmal ausdrücklich den finanziellen Unterstützern, wie Salzlandsparkasse, Rotary-Club, ABS Apparate- und Behälterbau Danke. „Sie haben es mir ermöglicht, das Projekt umzusetzen.“ Außerdem habe ihr Nadine Tonn vom Floristik-Fachgeschäft „Blumen mit Sti(e)l“ mit fachmännischem Rat zur Seite gestanden und die Großbestellung der Ware übernommen. Nicht zuletzt gelte ihr Dank Citymanager Stefan Beyer und Anja-Susann Leidenroth vom Fachbereich II.