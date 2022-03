Grundschulen ABC-Schützen feiern in Egeln, Wolmirsleben und Westeregeln eine etwas andere Einschulung

In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde werden die ersten Abc-Schützen in Egeln und in Wolmirsleben bereits am Freitag, dem 3. September, eingeschult. Die Grundschule Westeregeln hält an ihrer alten Tradition fest und empfängt die Kleinen und ihre Eltern am Sonnabend.