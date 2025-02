Hecklingen/Schneidlingen. - Die ehemalige Konsum-Gaststätte in der Postraße in Schneidlingen, zu der einst auch ein Saal gehörte, befindet sich in einem so schlechten Zustand, dass das Haus nicht mehr zu retten ist. Nach Einschätzung der Landkreisverwaltung ist das Gebäude akut einsturzgefährdete, so dass der Abriss aus Gründen der Gefahrenabwehr unbedingt notwendig ist.

