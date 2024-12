Adventssingen in Kirche in Atzendorf

Atzendorf/Brumby - Alles war vorbereitet. Die evangelische Kirche St. Eustachius in Atzendorf war dank vieler fleißiger Helfer festlich geschmückt und heimelig beheizt. Schon diese Atmosphäre ließ 150 interessierte Besucher in den imposanten Kirchenbau strömen. Natürlich waren die Chöre sowie die Solistin Ines Mossbauer am letzten Sonntag ebenfalls bestens auf ihren Einsatz vorbereitet.