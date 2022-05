AfD-Landtagsmitglied Matthias Büttner aus Staßfurt sorgt für Empörung nach Vergleich der Corona-Lage mit der Nazi-Diktatur

Matthias Büttner ist in Staßfurt aufgewachsen und wohnt bis heute in der Stadt an der Bode. Der 38-Jährige ist seit 2014 Mitglied der AfD und Mitglied im Stadtrat. Seit 2016 vertritt er den Altkreis Staßfurt im Landtag. Dort ist er Vorsitzender des Innenausschusses.

Foto: Franziska Richter