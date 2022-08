Albertinesee Üllnitz bei Staßfurt: Weitere Aufhübschung geplant

Badesee in Üllnitz bei Staßfurt soll an privaten Investoren verpachtet werden. Dazu sind weitere Maßnahmen für einen attraktiveren See geplant.

Üllnitz - Der sonnige Sommer hat auch am Albertinesee in Üllnitz für gute Besucherzahlen gesorgt. An vielen Tagen war der kleine Badesee gut bis sehr gut gefüllt. In den südlichen Staßfurter Ortschaften ist der See eine gute Option, um sich an einem schwitzigen Sommertag abzukühlen.