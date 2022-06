Alte Seifenfabrik gerettet: Auszeichnung für Ascherslebener Architekten

Architekt Dirk Fuß, hier an seiner Diplomarbeit, hat den Hannes-Meyer-Preis erhalten.

Aschersleben/MZ - Vor ein paar Wochen hat Dirk Fuß für eines seiner Projekte den Hannes-Meyer-Preis, den Architekturpreis des Landesverbandes des Bundes deutscher Architekten, erhalten. Den Preis bekam Fuß in Arbeitsgemeinschaft mit Statiker Olaf Hopf aus Aschersleben für die Sanierung der ehemaligen Seifenfabrik in der Hohen Straße, in der anschließend der Biomarkt Aschersleben mit Bistro und Kaffeerösterei eingezogen ist.