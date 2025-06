Hecklingen/VS - Die Stadtjugendpflegerin Gabriele Schlichting nutzte die letzte Stadtratssitzung im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen dazu, um die Räte und die Gäste über die Kinder- und Jugendarbeit in Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen zu informieren. Darum hatte sie die Stadtratsvorsitzende Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen) gebeten.

Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung machte darauf aufmerksam, dass sie zurzeit „Alleinkämpferin“ ist. Und das werde sich auch nicht ändern. Da sei es schwierig, das alles umzusetzen. „Aber wir möchten dennoch für unsere Kinder, Jugendlichen und Familien was machen“, sagte Gabriele Schlichting. In diesem Zusammenhang verwies sie auf ein in diesem Jahr laufendes sportliches Kreativangebot, das immer in den Ferien in den vier Ortsteilen durchgeführt wird. Die Teilnahme daran sei kostenlos für die Kinder. Man lege Wert darauf, dass man das mit dem vorhandenen Geld hinbekomme.

Projekt soll die Generationen zusammenbringen

„Das nächste Projekt, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass das so gut angenommen wird, ist ein Mehrgenerationen-Projekt“, sagte die Stadtjugendpflegerin. Die Idee dazu sei bei der Vorbereitung des Halloweenfestes entstanden. Da habe man die entsprechende Deko gebastelt und Brötchen gebacken sowie Würstchen gegrillt. Dabei hätten sich Ältere gefunden, die erklärt hätten, das zu unterstützen, berichtete Gabriele Schlichting. Das sei gut angenommen worden und eine runde Geschichte gewesen.

„Wir hatten das Weihnachten noch mal in Hecklingen und Groß Börnecke ausprobiert. Das lief auch gut und war eine schöne Sache. Deswegen habe ich das bei der Sparkasse für eine Unterstützung eingereicht“, fügte sie hinzu. Das Kreditinstitut fördert „Gemeinsam Zeit schenken“, wie das Ganze genannt wird, mit einem Betrag in Höhe von 784 Euro vom PS-Lotterie-Sparen.

Man versuche, das Projekt immer in einem anderen Ortsteil zu starten. Die nächste Veranstaltung sei für Groß Börnecke geplant. Die Ortswehren und die Ortschaftsräte seien da auch sehr offen, weil es zum Austausch der Familien, Kinder und der Senioren beitragen soll, schätzte Gabriele Schlichting ein.

Dafür möchte sie auch die Stadträte begeistern und um deren Unterstützung werben, sagte sie. Wer an den Tagen, wo das Projekt stattfinde, frei habe und mit seinen Kindern etwas unternehmen wolle, könne sich gern bei ihr melden, sagte die Stadtjugendpflegerin. Darüber würde sie sich riesig freuen.

Helfer für Weihnachtsfeier gesucht

Darüber hinaus wolle die Stadt in diesem Jahr eine Kinderweihnachtsfeier auf die Beine stellen. Dafür habe man das Puppentheater der Wasserburg in Egeln für einen Auftritt gewinnen können. „Aber auch das braucht eine Vorbereitung“, sagte Gabriele Schlichting. So müsse der Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Börnecke, wo diese Veranstaltung stattfinden soll, entsprechend hergerichtet werden. Dafür benötige man nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt auch zwei Ordner.

Zudem werde man am 23. August mit Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren in den Wildwasserpark nach Leipzig fahren. Auch dafür würde sie sich über personelle Hilfe freuen.