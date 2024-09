zum ersten Mal in 2024

Eines der Atzendorfer Ortseingangsschilder wurde von Unbekannten gestohlen. Laut Landesstraßenbaubehörde fehlt es schon seit einigen Tagen. Das Schild wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ersetzt, ein Datum gibt es noch nicht.

Wie in jedem Fall eines Diebstahls hat die Landesstraßenbaubehörde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Statt des Ortsschilds wurde übergangsweise ein Tempo-50-Schild aufgestellt, damit Autofahrer davon abgehalten werden, zu schnell in den Ort reinzufahren.

Keine Ausnahme im Salzlandkreis

So ein Diebstahl ist kein Einzelfall, dieses Jahr wurden allein im Salzlandkreis schon sechs Ortseingangsschilder gestohlen – das von Atzendorf ist nun zum ersten Mal dieses Jahr weg. Und auch im Harz werden laut Straßenbaubehörde in regelmäßigen Abständen Schilder gestohlen.

Damit so etwas nicht öfter passiert, werden Ortseingangsschilder seit einiger Zeit schon mit robusten Abrissschrauben gesichert, was die Diebe in diesem Fall aber nicht aufgehalten hat. Der Schaden beläuft sich laut der Behörde auf etwa 250 Euro.