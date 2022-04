Einbrecher Awo zieht Lehren aus Einbrüchen in Staßfurt und Schönebeck

In Staßfurt wurden aus dem Tafel-Fahrzeug 70 Liter Diesel gestohlen, ein paar Tage vorher wurde in der Geschäftsstelle in Schönebeck eingebrochen. Wie sich die Arbeiterwohlfahrt zukünftig schützen will.