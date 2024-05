Die beiden Freibäder Strandsolbad und Albertinesee sind seit 15. Mai geöffnet. Was die Bade-Gäste 2024 dort erwartet.

Baden in Staßfurt

Das Strandsolbad richtet sich vor allem an Familien. Mailo (links) und Finn aus Hecklingen hatten im Sommer 2023 Spaß im Bad.

Staßfurt - Kennen Sie sich aus mit Schlager? Mit den ganz alten? 1951 hatte Cornelia Froboess in feinstem Berlinerisch gesungen: „Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Und dann nischt wie raus nach Wannsee.“ Der Wannsee heißt in Staßfurt anders, nämlich Strandsolbad oder Albertinesee. Aber Zeit wird’s ja. Wie steht’s mit der Badesaison 2024 in den beiden kommunal betriebenen Bädern? Hier die Fragen und Antworten.