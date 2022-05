Freizeit Badesaison 2022 in Staßfurt und Umgebung startet

Auf eine unbeschwerte Badesaison 2022 von Anfang an hoffen die Betreiber der Freibäder in Löderburg, Staßfurt und Üllnitz. Der Löderburger See lädt bereits ab 11. Mai ein. Die Stadt Staßfurt folgt mit Strandsolbad und Albertinsesee am Sonnabend.