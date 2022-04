Bananen aus Löderburg

Löderburg - Seit etwa 25 Jahren züchtet Kerstin Müller aus Löderburg Bananenpflanzen in ihrem Wintergarten. Die erste Pflanze hat sie von ihrer älteren Schwester erhalten, berichtete sie, wie alles begann. Inzwischen konnte sie die fünfte Ernte einfahren. Die Früchte sind nicht so groß wie in Natur, aber ebenso schmackhaft. Von ihren vier Stauden tragen jetzt zwei Früchte – 15 pro Pflanze.