Barby: Kreis unterstützt Fähren

Barby/Bernburg - Während in Barby und Groß Rosenburg weiter die Sorge anhält, die Fährfinanzierung in der Stadt würde durch den Neubau einer Saale-Radbrücke zusätzlich belastet, setzt sich der Salzlandkreis beim Land Sachsen-Anhalt vehement für eine Neubewertung der Situation und die gesetzliche Anerkennung ein. „Das habe ich dem Barbyer Bürgermeister in die Hand versprochen“, betont Landrat Markus Bauer (SPD). Sein Versprechen hatte er jüngst in einem Brief an Torsten Reinharz wiederholt. Warum dieser Vorstoß?