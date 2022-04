Barby: Sachsendorfer übergibt Spende an Ukraine-Flüchtlinge

Stefan Nolte aus Sachsendorf sammelte im Dorf und übergab 500 Euro an Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Calbe untergebracht sind.

Sachsendorf/Calbe - Die eigentlich friedliche Geldübergabe bekam am vergangenen Freitag noch eine dramatische Note: „Bitte, bitte, finden Sie eine Lösung. Die Frau kann doch jetzt nicht mit ihren Kindern mit dem Zug nach Bernburg fahren“, flehte Übersetzerin Irina Kunert regelrecht Bürgermeister Sven Hause an. Bei sechs Grad Celsius pfiff ein kalter Wind durch die Stadt. Vor dem Haus des SOS-Kinderdorfes in der Nexöstraße wartete eine schwangere Frau zusammen mit ihrem Ehemann und vier Kindern. „Die sind völlig erschöpft und wollen hier bleiben. Sie sagen, sie brauchen nur ein warmes Zimmer und ein paar Stühle“, übersetzte Irina, die vor 30 Jahren von der Ukraine nach Deutschland kam. Bürgermeister Sven Hause: „Wir haben 92 Menschen in Calbe untergebracht. Wir sind voll. Die Familie muss sich jetzt in den Zug setzen und nach Bernburg fahren.“ Ebenda würde man ihnen weiterhelfen können. Doch Irina ließ nicht locker: „Das geht nicht, das schaffen die nicht mehr. Bitte helfen Sie!!!“