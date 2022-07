Wie geht es auf der Dauerbaustelle Uhland-Schule Staßfurt weiter?

Ist ein Ende in Sicht? Die scheinbar unendliche Baustellen-Geschichte an der Ludwig Uhland-Grundschule zieht sich. Klappt es mit der anvisierten Fertigstellung zum 30. September?

Baustellen-Besuch an der Grundschule „Ludwig Uhland“. Neu-Bürgermeister René Zok (2. v.r.) schaute sich um.

Staßfurt - Es war sein erster Außentermin im neuen Amt. René Zok (CDU) schaute sich am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit Schulleiterin Kathrin Hartmann in der Grundschule „Ludwig Uhland“ um. Im Stadtrat am Abend informierte er dann über den Baufortschritt. Wann die Schüler nach rund vier Jahren Bauzeit endlich ihr saniertes Domizil beziehen können, ließ der Bürgermeister allerdings offen.