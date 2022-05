Beim Leitungsbau haben Anlieger mal Ruhe vom Verkehr

Mit vier größeren Maßnahmen hat der Wasser- und Abwasserzweckverband Bode-Wipper einheimische Baufirmen beauftragt. Allein in der Charlottenstraße in Staßfurt umfasst das Volumen für den Trinkwasserleitungsbau 290000 Euro. Anlieger und Bauleute genießen derweil die Ruhe vom Verkehr.

Der WAZV Bode-Wipper lässt in der Charlottenstraße die Trinkwasserleitung und 27 Hausanschlüsse erneuern. Karl-Heinz Schüle und Mario Fritsche von der Tiefbaufirma sind froh, dass derweil (so gut wie) kein Verkehr auf der Straße liegt.

Staßfurt - Die Anlieger der Charlottenstraße freut’s. Der Neubau der 450 Meter langen Trinkwasserleitung vor ihren Haustüren sorgt seit Mai für weniger Verkehr, der sonst lautstark über das Pflaster poltert. „Naja, manche Fahrer brettern trotzdem hier vorbei“, muss Mario Fritsche in der Baugrube feststellen, an der es eigentlich nur in Richtung Bernburger Straße vorbei geht. Manche Kraftfahrer würden sich nicht einmal daran halten.