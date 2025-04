Güsten. - Beim Osterhasen-Pokalschießen der Privilegierten Schützengilde Güsten geht kein Teilnehmer leer aus. Aus guter Tradition werden hier küchenfertige Hasen- und Hühner-Preise an die Zielsichersten vergeben. Dieses Mal konnten sich Sven Zake aus Rogätz (47 von 50 Ringen) bei den Sportschützen und Nicole Scharf aus Güsten (46 Ringe) bei den Bürgern als Sieger zudem über Gaststätten-Gutscheine freuen. Bei den Jugendlichen gewann Maxim Müller.

38 Starter

Der Spaß steht an erster Stelle, und den brachten bis zum letzten Platz als Trostpreise auch die vielen bunten Eier, die Vereinschef David Buchmann und Sportleiter Daniel Filz verteilen konnten. Insgesamt 38 Starter aus Güsten, Hohenerxleben, Rathmannsdorf und Rogätz nahmen das vorösterliche Angebot wahr. Das nächste öffentliche Highlight auf dem Vereinsgelände am Stadion wird das Güstener Schützenfest sein, das traditionsgemäß am ersten Juli-Wochenende stattfindet, genauer: am Sonnabend, 5. Juli.