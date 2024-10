Führerschein in Staßfurt Bekommen Fahrschüler in Sachsen-Anhalt wieder schneller Prüfungstermine?

Wegen langer Wartezeiten auf Prüfungstermine appellierten Fahrlehrer aus dem Harz an das Ministerium für Infrastruktur. Was sich jetzt ändern soll und wie die Situation in Staßfurt ist.