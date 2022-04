Besorgniserregende Entwicklung im Salzlandkreis: Kinder immer öfter in Gefahr

Staßfurt/Schönebeck - „Wir haben heute schon die 95. Inobhutnahme in diesem Jahr vornehmen müssen.“ Josephin Rosinski blickt kurz in die Runde. Und dann wieder auf ihren Bericht zum Kinder- und Jugendschutz, der in ihrem Amt einen hohen Stellenwert einnimmt. Die Fachdienstleiterin für Jugend und Familie beim Salzlandkreis zeigt den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend die Entwicklung im Bereich der Kindeswohlgefährdung auf. Und diese liefert bedenkliche Ergebnisse.