Bewegende Trauerfeier in der Hecklinger Kirche

Hecklingen - Mit einer Trauerfeier in der Hecklinger Klosterkirche nahmen am Sonnabendnachmittag rund 250 ehemalige Patienten, Angehörige und Freunde Abschied von der am 12. Oktober im Alter von 66 Jahren verstorbenen Hecklinger Ärztin Elke Seidenberg. Pfarrer Kornelius Werner würdigte die Verdienste, die sich Elke Seidenberg in den mehr als 40 Jahren ihrer Tätigkeit als Allgemeinmedizinerin im Ort als Ärztin mit Herz erworben hatte, wie sie von einer Praxis-Mitarbeiterin liebevoll bezeichnet wurde.