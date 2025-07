Nach einer Saison mit 48 eingesetzten Spielern will die Fortunen-Reserve personell stabiler in die neue Landesliga-Saison starten. Für dieses Vorhaben begrüßt Trainer Dennis Kreibe drei externe und sechs interne Zugänge im Kader.

Fortuna-Coach Dennis Kreibe geht mit neun Neuzugängen in die neue Saison.

Neustadt - Schon das erste Testspiel hat Dennis Kreibe in seinen Bestrebungen bestätigt. „Wir fahren am Sonnabend wahrscheinlich nur mit zwölf Mann zum Bebertaler SV“, erzählt der Trainer des SV Fortuna Magdeburg II. Urlaub, Verletzungen und Arbeit haben den Kader ausgedünnt. „Das ist überhaupt nicht schlimm. Für uns wird es trotzdem eine gute Laufeinheit“, betont der 43-Jährige. In der neuen Saison der Landesliga Nord wollen die Neustädter solche personellen Engpässe allerdings nicht haben – weshalb sie sich im Sommer bewusst breiter aufgestellt haben.