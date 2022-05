Blau-Weiß Etgersleben belegt bei Sternen des Sports den 4. Platz

Der Sportverein Blau-Weiß Etgersleben hat bei den Sternen des Sports am Ende von 70 Vereinen den 4.Platz belegt und konnte nochmal ein Preisgeld von 500 Euro entgegen nehmen- Foto von der Preisverleihung in der Staatskanzlei

Etgersleben (rki) - In feierlicher Form wurden in der Staatskanzlei in Magdeburg die „Sterne des Sports“ in Silber für Sachsen-Anhalt verliehen. Von insgesamt 70 Vereinen waren am Ende sechs übrig geblieben. Davon belegte der SV Blau-Weiß Etgersleben den vierten Platz.