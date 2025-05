Streit am Campingplatz Bleibt am Schachtsee in Wolmirsleben auch das Baden verboten?

Der Campingplatz am Großen Schachtsee in Wolmirsleben ist nach der Räumung Anfang April geschlossen und versiegelt. Aber darf im Seebad denn nicht wenigstens geschwommen werden in diesem Sommer? Warum dem Salzlandkreis jetzt die nächste Klage droht.