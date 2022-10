Bode: Wieder milchige Verfärbung in Staßfurt

Der Landesanglerverband erstattet Anzeige wegen eines viel zu hohen Chloridgehaltes in der Bode in Staßfurt.

In diesem Bereich der Bode soll es am 24. September zu einer milchigen Verfärbung des Flusses gekommen sein.

Staßfurt - In der Bode in Staßfurt soll es am 24. September gegen 18.30 Uhr erneut zu einer milchigen Verfärbung des Flusses gekommen sein. Das berichtet der Landesanglerverband. „Die Bode war an diesem Abend milchig-weiß und in der Luft lag der Geruch von Ammoniak. Geistesgegenwärtig hat der Entdecker die Polizei alarmiert und außerdem selbstständig eine Wasserprobe genommen“, heißt es vom Landesanglerverband.