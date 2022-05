Bodepark Staßfurt erhält zwei Gastronomie-Pavillons

Auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung am Kaligarten in Staßfurt sollen zwei Gastronomie-Pavillons aus Ersatz für die beiden Imbisse im Bodepark (im Hintergrund) errichtet werden. Letzterer soll in diesem Jahr komplett modernisiert werden.

Staßfurt/Hohenerxleben - Eine größere Baumaßnahme steht dem Bodepark am Staßfurter Stadtsee bevor. Vertreter einer Volksbank aus Hessen und Thüringen als Eigentümerin und ein Architekt aus Kiel erklärten die „Revitalisierung“ des in die Jahre gekommenen Gebäudekomplexes. Er sei einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit nach 30 Jahren.

Weil die Räumlichkeiten der beiden Imbisslokale abgerissen werden und hier eine Erweiterung der Jysk-Filiale Platz finden wird, braucht es Ausweichmöglichkeiten für besagte Gastronomie. Hierzu sollen auf einem Teil des Parkplatzes an der Stadtverwaltung zwei Pavillons entstehen. Statt des Döners wird es ein griechisches Angebot hier geben sowie das des bisherigen Asiaten.

Dem Platzbedarf von insgesamt 300 Quadratmetern inklusive Außensitzflächen fallen neun Parkplätze zum Opfer. Die vorhandenen Bäume sind derweil geschützt.

Der Eigentümer-Vertreter betonte, dass mit den Gastro-Pavillons „nichts so in Steingemeißeltes kommt“. Die Objekte werden auf Streifenfundamente gestellt. Die Stadt verpachtet ihr Gelände.

Was mit dem restlichen Bodepark werde, wollte Fred Hänsel (Linke) wissen. Während die Investitionen für die Pavillons mit 300000 Euro angegeben wurde, soll die umfangreiche Modernisierung des Bodeparks „mit Millionen“ stattfinden. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Unter anderem werde das gesamte Gebäude mit einer Glasfront versehen, hinter der die Kundschaft vor Wind und Wetter geschützt in die jeweiligen Geschäfte kommen.

Stephan Czuratis (CDU) interessierte, ob man künftig vielleicht andere Angebote im Bodepark erwarten könne. Momentan befinden sich hier unter anderem Netto- und Tedi-Filialen. Dazu erklärte Fachdienstleiter Christian Schüler: „Das haben wir im Blick.“ Man sei auch schon hinsichtlich Bekleidung und Heimelektronik im Gespräch gewesen. Letztendlich obliege es aber dem Vermieter, bestehende Verträge einzuhalten. Fest steht, dass Jysk mit der Flächenvergrößerung auch sein Angebot erweitern wird.

Als Zeitraum für die Umsetzung der Baumaßnahmen nannten die Gäste März bis Herbst 2022.

Betreutes Wohnen an der Feuerwehr für 50 Mieter

Der Bauausschuss stimmte diesen Vorhaben komplett zu.

Ebenfalls einstimmig fiel die Entscheidung für das Vorhaben „Wohnen an der Feuerwehr“. Hier will das Unternehmen Humanas mit Sitz in Colbitz drei Häuser hinter dem Feuerwehrdepot bauen lassen und betreutes, altengerechtes Wohnen für insgesamt knapp 50 Mieter anbieten.

Desweiteren stimmten die Ausschussmitglieder mehreren Ausgaben zu, mit denen begonnene Maßnahmen abgeschlossen werden. Fachdienstleiterin Anke Michaelis-Knakowski beschrieb diese Maßnahmen als „Vorgriffe auf den Haushalt 2022“.

Mittel für zwei halbanonyme Grabanlagen

Unter anderem geht es dabei um 80000 Euro für ein Einlassbauwerk in den Atzendorfer Milchgraben. 50000 Euro sollen freigegeben werden für die Fortsetzung der laufenden Baumaßnahme Mühlgrabenbrücke Richtung Wiesenweg. Diese Mittel wurden mit einem Mehraufwand zur Grundwasserableitung erklärt, nachdem eine grundwasserführende Kiesschicht angegriffen worden war.

Jeweils 18000 Euro werden noch für die Schaffung halbanonymer, pflegefreier Urnengrabanlagen auf den Friedhöfen in Atzendorf und Löderburg benötigt.

Um Lücken im Straßenkataster zu schließen, hatte sich der Ausschuss noch formell mit der Widmung von Straßen zu befassen. Das ist eine Grundlage, um die Zuständigkeit zur Instandhaltung beispielsweise festzulegen. Hier handelte es sich konkret um die Straße Am Kalkwerk in Hohenerxleben und den Europaradweg R1 im Gebiet der Stadt Staßfurt. Außerdem wurde die Baulast für die Stadt auf Straßenabschnitten in Neustaßfurt festgeschrieben sowie für die Berlepsch- und für die Maybachstraße.

Zur Kenntnis genommen wurden außerdem die Informationen der Verwaltung. Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) teilte unter anderem mit, dass der Ausbau der Kalkstraße Mitte dieses Monats fortgesetzt und die Fahrbahn voraussichtlich im März asphaltiert werde. Das wäre dann auch der Abschluss.

Christian Schüler informierte über vier Ansiedlungsanfragen für größere zusammenhängende Flächen über zwei bis vier Hektar. Sehr hilfreich sei dabei immer die Möglichkeit, Gewerbegebiete in 3D darstellen zu können.

Baugenehmigung für Griechen in der Ex-Bank

Zum leerstehenden Hotel-Café-Gebäude am Sperlingsberg wollte Jürgen Pecher (CDU) den Sachstand erfahren. Der OB erklärte, dass es einen Austausch mit der Besitzerin gegeben habe und auch Interessenten. Zu einem Finale sei es jedoch nicht gekommen.

Interessant sicher noch die Information, die Hans-Jürgen Lärz (CDU) erfragte, wie es um das Gebäude der ehemaligen Staatsbank stehe. Hierzu erklärte Fachdienstleiterin Susanne Epperlein, dass die Planer mit einer Baugenehmigung Ende dieses Quartals rechnen. Das Objekt will eine griechische Familie zum Restaurant ausbauen.