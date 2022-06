Borne will hoch hinaus: Balanceakt in luftiger Höhe

Was die Zahl 1075 in Borne für eine Bedeutung hat, das wollten viele neugierige Wissen. Es ging hoch hinaus.

Borne - Ziel des Hoffestes der Agrargenossenschaft Borne, das, wenn es keine Corona-Pandemie gibt, alle zwei Jahre durchgeführt wird, war es, in erster Linie, den Menschen die moderne Landwirtschaft näher zu bringen und ihnen einen Blick hinter die Kulissen beziehungsweise in die Ställe zu ermöglichen. Die Genossenschaft setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen. Sie baut auf rund 1000 Hektar Acker rund um Borne Weizen, Gerste, Rüben, Mais und Raps an. Zudem stehen 22 Mutterkühe und zwei Bullen der kräftigen schwarzen Rasse Aberdeen Angus in den Ställen.