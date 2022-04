Brand in Neu Staßfurt: Besitzer will Lagerhallen wieder aufbauen

Fast 200 Einsatzkräfte waren am Ostermontag in Neu Staßfurt im Einsatz. Noch immer gibt es eine dauerhafte Brandwache.

Neu Staßfurt - Seit nun vier Tagen schwelt in Neu Staßfurt das große Feuer. Nach dem Großbrand an Ostermontag, bei dem zwei mit Stroh gefüllte Lagerhallen in Flammen aufgingen, sind die Feuerwehren noch immer im Dauereinsatz. Rund um die Uhr finden vor Ort Brandwachen statt, damit die Hallen kontrolliert abbrennen können. So lange ist auch noch die Ortsdurchfahrt durch Neu Staßfurt gesperrt, Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.